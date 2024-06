Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani sabato 29 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 29 Giugno ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est con una velocità di circa 9,2km/h, mentre l’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo coperto e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +28°C intorno alle 10:00. La probabilità di precipitazioni sarà del 9%, con un vento che si intensificherà leggermente arrivando a 13,1km/h da Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista l’arrivo di piogge moderate che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno a +25,6°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Sud Est con raffiche fino a 14,6km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 4.03mm, con un’umidità del 84% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella serata, le piogge continueranno a interessare la zona di Aosta, con precipitazioni moderate e una diminuzione delle temperature fino a +19,4°C. Il vento si manterrà costante da Est – Sud Est con una velocità di 9,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.96mm, con un’umidità del 95% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un’instabilità atmosferica che porterà piogge e temporali nella zona. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +21.1° prob. 54 % 2.2 ENE max 2.9 Grecale 88 % 1021 hPa 3 poche nuvole +19.6° perc. +20° Assenti 3.3 ENE max 4 Grecale 92 % 1022 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° Assenti 5 NE max 7.1 Grecale 84 % 1021 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 9.2 E max 12.4 Levante 69 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +27.8° perc. +29.4° 0.59 mm 9.5 ESE max 10.8 Scirocco 62 % 1017 hPa 15 forte pioggia +24.5° perc. +25.2° 4.03 mm 8.8 SE max 12 Scirocco 84 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +21.4° perc. +22° 1.97 mm 8.1 E max 14.5 Levante 94 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.9° 0.96 mm 6.5 ESE max 9.6 Scirocco 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:23

