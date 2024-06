Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani venerdì 28 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 28 Giugno ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 36% e il 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C alle 08:00, salendo fino a +32,2°C a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che raggiungeranno i +28°C e i +31,7°C rispettivamente.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa diminuirà al 51% alle 13:00, mentre le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con un’intensità di 0.15mm. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +32,6°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona di Aosta. La copertura nuvolosa varierà tra il 38% e il 100%, con temperature che scenderanno gradualmente dai +32°C alle 15:00 ai +22,8°C alle 21:00. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo un picco di 0.42mm alle 19:00.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si manterranno instabili con cielo coperto e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 83% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C alle 23:00.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere che potrebbero interessare la zona nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, ma potrebbero subire una diminuzione significativa nel tardo pomeriggio e in serata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche ad Aosta nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 7.2 ONO max 6.6 Maestrale 69 % 1019 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 7.4 ONO max 6.8 Maestrale 68 % 1020 hPa 7 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 6.2 O max 9.4 Ponente 53 % 1019 hPa 10 nubi sparse +30.6° perc. +30° prob. 8 % 6.7 ONO max 9.4 Maestrale 37 % 1017 hPa 13 nubi sparse +32.6° perc. +32.2° prob. 54 % 5.5 NO max 15.7 Maestrale 35 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +31.2° perc. +31.5° 0.28 mm 2.8 ENE max 8.8 Grecale 42 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +24.3° perc. +24.8° 0.42 mm 4.9 E max 5.1 Levante 77 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 75 % 3.9 ENE max 4.5 Grecale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 21:23

