Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani giovedì 6 giugno

Le previsioni meteo per Giovedì 6 Giugno ad Ascoli Piceno mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 27°C nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori intorno ai +21°C alle 06:00 e ai +23°C alle 07:00. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +26°C verso le 10:00 e i +27°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai +27°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature in lieve calo, attestandosi intorno ai +22°C alle 18:00 e ai +19°C alle 21:00.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità comprese tra i 3km/h e i 10km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 6 Giugno ad Ascoli Piceno indicano una giornata con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 27°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 10.1 OSO max 8.6 Libeccio 81 % 1018 hPa 3 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 10.4 OSO max 8.7 Libeccio 77 % 1018 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 66 % 1018 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 6.3 ENE max 6.2 Grecale 54 % 1018 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° Assenti 9.9 ENE max 10.3 Grecale 53 % 1018 hPa 15 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.6 E max 7.2 Levante 61 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.5° Assenti 2.9 ESE max 3.3 Scirocco 82 % 1018 hPa 21 cielo sereno +19.3° perc. +19.5° Assenti 8.8 OSO max 7.7 Libeccio 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 20:43

