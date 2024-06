Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani domenica 9 giugno

MeteoWeb

Domenica 9 Giugno a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e precipitazioni. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con elevata copertura nuvolosa e temperature intorno ai +18-19°C. La velocità del vento sarà abbastanza leggera, con raffiche di vento che non supereranno i 3,7km/h. L’umidità sarà molto alta, intorno al 96-97%.

Man mano che la mattina avanza, le condizioni meteorologiche peggioreranno, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 10,5km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona di Belluno, con piogge che potranno diventare moderate. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 12km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con precipitazioni che potranno essere moderate. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +17-18°C. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 5,5km/h.

In conclusione, Domenica 9 Giugno a Belluno sarà caratterizzata da un clima instabile, con piogge e precipitazioni che accompagneranno l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +19.4° prob. 33 % 1.3 NNE max 2.2 Grecale 96 % 1011 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +19° prob. 25 % 1.9 NNO max 2.3 Maestrale 97 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +20.4° prob. 20 % 3.9 SE max 5.6 Scirocco 94 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.23 mm 6.8 SSE max 8.4 Scirocco 90 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.11 mm 9.8 SSE max 10.5 Scirocco 67 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.52 mm 7 SSE max 9.2 Scirocco 78 % 1008 hPa 18 pioggia moderata +19.8° perc. +20.3° 1.62 mm 1.9 SSE max 4.4 Scirocco 92 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 1.51 mm 0.9 S max 3.2 Ostro 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:19 e tramonta alle ore 21:02

