Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani domenica 2 giugno

MeteoWeb

Domenica 2 Giugno a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si diraderà ulteriormente, lasciando spazio a schiarite e a un aumento delle temperature che raggiungeranno i +20°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà moderato, con raffiche di brezza leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge leggere, che diventeranno via via più intense nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 78%. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà presente con intensità variabile.

In serata, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con precipitazioni moderate e una diminuzione delle temperature che si attesteranno sui +14°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est sarà presente con raffiche di bava di vento.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Belluno, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e di tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali per eventuali variazioni improvvise delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 2 Giugno a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 17 % 5.2 NNO max 4.5 Maestrale 92 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 8 NNO max 7.1 Maestrale 92 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4 N max 5.4 Tramontana 80 % 1017 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° prob. 8 % 7.1 SSE max 5.1 Scirocco 61 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.71 mm 7.6 SSE max 7.4 Scirocco 73 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.68 mm 5.1 SSE max 5.9 Scirocco 78 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 1.27 mm 3.8 ESE max 4.1 Scirocco 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.58 mm 4 NE max 3.9 Grecale 95 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 03:44 e tramonta alle ore 03:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.