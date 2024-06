Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 18 giugno

MeteoWeb

Martedì 18 Giugno a Belluno si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e poche nuvole alternate nel corso della giornata. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 11% e il 100%, con temperature che si manterranno piuttosto miti. La temperatura massima prevista sarà di 26°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15°C durante la notte.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord e una copertura nuvolosa del 48%. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di 21°C. Nel corso della mattina, le nuvole si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta intorno all’88%, con temperature che saliranno fino a 23°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 80-83%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da sud.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo di Belluno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 42-48%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piuttosto miti, intorno ai 19-20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 18 Giugno a Belluno indicano una giornata con condizioni variabili, alternando momenti di cielo coperto a schiarite. Le temperature si manterranno nella media stagionale, senza picchi di caldo o freddo. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni, in modo da pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 18 Giugno a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° Assenti 7.9 N max 6.8 Tramontana 93 % 1020 hPa 3 poche nuvole +15.2° perc. +15.2° Assenti 8.6 N max 7.3 Tramontana 93 % 1020 hPa 6 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° Assenti 2.3 NNO max 3.2 Maestrale 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +24° Assenti 8 S max 6.2 Ostro 66 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +26.1° Assenti 10.8 S max 7.7 Ostro 59 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.9° prob. 8 % 9.2 S max 8.7 Ostro 71 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.6° prob. 8 % 3.4 S max 4.6 Ostro 91 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +20° Assenti 2.2 NO max 3.4 Maestrale 96 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:19 e tramonta alle ore 21:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.