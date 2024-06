Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani venerdì 14 giugno

MeteoWeb

Venerdì 14 Giugno a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse e copertura nuvolosa variabile, con temperature che si aggirano intorno ai +10°C durante la notte e che gradualmente aumenteranno fino a raggiungere i +19°C nel corso della mattina.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una probabilità di piogge leggere, che potrebbero intensificarsi nel corso della pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i +15°C e i +19°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%.

Nel corso del pomeriggio, è prevista l’arrivo di piogge leggere con una probabilità che si attesterà intorno al 95%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +19°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con nubi sparse e una diminuzione della probabilità di piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90%.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.2° perc. +9.7° Assenti 9.4 NNO max 8.5 Maestrale 92 % 1019 hPa 3 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° Assenti 9.1 N max 8.2 Tramontana 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 1.4 N max 2 Tramontana 72 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 8.8 S max 8.3 Ostro 62 % 1017 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 9.1 S max 6.9 Ostro 64 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.1 mm 7.3 S max 6.7 Ostro 73 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 45 % 3.6 S max 4.2 Ostro 88 % 1016 hPa 21 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 3 N max 3 Tramontana 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:19 e tramonta alle ore 21:05

