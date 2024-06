Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani venerdì 7 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 7 Giugno a Catanzaro prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno o poche nuvole che tenderanno ad aumentare leggermente nel corso della mattinata e nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 20km/h.

Al sorgere del sole, il cielo si presenterà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i +29°C durante le ore centrali del giorno. La velocità del vento si manterrà costante, con brezze provenienti da diverse direzioni.

Nel corso del pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con una leggera aumento della copertura nuvolosa che non dovrebbe tuttavia portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +28°C.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma si manterrà costante da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 7 Giugno a Catanzaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con temperature gradevoli e cielo per lo più sereno. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento di queste condizioni, con leggere variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 7 Giugno a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 14.8 NO max 20 Maestrale 77 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 13.9 NO max 18.7 Maestrale 71 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 10.9 ONO max 15.2 Maestrale 58 % 1018 hPa 9 poche nuvole +28.6° perc. +28.2° Assenti 7.7 SO max 11.6 Libeccio 41 % 1017 hPa 12 poche nuvole +28.6° perc. +28.6° Assenti 11 SO max 13.3 Libeccio 44 % 1017 hPa 15 poche nuvole +27.3° perc. +27.4° Assenti 12.5 OSO max 15.9 Libeccio 45 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 10.2 ONO max 16.2 Maestrale 68 % 1017 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 12.7 NO max 17.3 Maestrale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 20:18

