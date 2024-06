Previsioni Meteo Cento: il bollettino per la prossima settimana 10 – 13 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento indicano una settimana variabile con precipitazioni e copertura nuvolosa predominanti. Oggi, lunedì, si prevede pioggia leggera durante la notte, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Martedì, nubi sparse al mattino e pioggia nel pomeriggio, con situazione che peggiora in serata. Mercoledì, cielo coperto con pioggia leggera nel pomeriggio e serata instabile. Giovedì, pioggia moderata durante la notte e piogge leggere durante la giornata. Si consiglia di monitorare le previsioni per adattarsi ai repentini cambiamenti.

Lunedì 10 Giugno

Nella notte a Cento, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 80% e temperatura di +18,4°C percepita come +18,7°C. Il vento soffia a 15,4km/h da Ovest con raffiche fino a 34,5km/h. La probabilità di precipitazioni è del 92% con intensità di 0.9mm. L’umidità è al 92% e la pressione atmosferica è di 1004hPa.

Al mattino, il cielo si presenta sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si attestano sui +21,7°C percepiti come +21,9°C. Il vento soffia da Ovest a 11,2km/h. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 62%. Le temperature raggiungono i +28,6°C percepiti come +29°C. Il vento soffia da Nord a 4,6km/h.

Durante il pomeriggio, è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa all’81%. Le temperature si abbassano a +26,6°C percepiti come +26,6°C. Il vento soffia da Nord a 4,4km/h con raffiche fino a 8,5km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0.14mm con una probabilità del 62%.

In serata, la situazione meteorologica si mantiene instabile con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 63%. Le temperature scendono a +23°C percepiti come +23,3°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 3,4km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0.15mm con una probabilità del 75%.

Martedì 11 Giugno

Durante la notte, il cielo si presenta con nubi sparse e copertura nuvolosa all’82%. Le temperature si attestano sui +16,9°C percepiti come +16,7°C. Il vento soffia da Sud Ovest a 10,4km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0mm con una probabilità del 22%.

Al mattino, si prevedono poche nuvole con copertura al 19%. Le temperature si mantengono intorno ai +16,1°C percepiti come +15,9°C. Il vento soffia da Sud Ovest a 9,9km/h. Nel pomeriggio, il cielo si presenta con nubi sparse e copertura nuvolosa al 36%. Le temperature raggiungono i +15,8°C percepiti come +15,5°C. Il vento soffia da Sud Ovest a 4,9km/h.

Durante il pomeriggio, è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scendono a +26,6°C percepiti come +26,6°C. Il vento soffia da Nord Est a 15,4km/h con raffiche fino a 13,9km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0.12mm con una probabilità del 54%.

In serata, la situazione meteorologica si aggrava con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scendono a +23,5°C percepiti come +23,7°C. Il vento soffia da Nord Est a 24,3km/h con raffiche fino a 24,3km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0.39mm con una probabilità del 69%.

Mercoledì 12 Giugno

Durante la notte, il cielo si presenta coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attestano sui +16,1°C percepiti come +16,2°C. Il vento soffia da Nord – Nord Est a 4,7km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0mm con una probabilità del 19%.

Al mattino, si prevede cielo coperto con copertura al 100%. Le temperature si mantengono intorno ai +16,1°C percepiti come +15,8°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 7km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimane coperto con copertura al 99%. Le temperature raggiungono i +15,6°C percepiti come +15,7°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 7,1km/h.

Durante il pomeriggio, è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 98%. Le temperature scendono a +15,8°C percepiti come +15,9°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 10,3km/h con raffiche fino a 13,5km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0.36mm con una probabilità del 97%.

In serata, la situazione meteorologica si mantiene instabile con cielo coperto e copertura nuvolosa al 97%. Le temperature scendono a +15,7°C percepiti come +15,8°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 5,7km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0mm con una probabilità del 50%.

Giovedì 13 Giugno

Durante la notte, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attestano sui +15,8°C percepiti come +16°C. Il vento soffia da Nord Est a 7,6km/h con raffiche fino a 20,8km/h. Le precipitazioni sono stimate a 1.17mm con una probabilità del 97%.

Al mattino, è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si mantengono intorno ai +15,8°C percepiti come +15,9°C. Il vento soffia da Nord a 3,2km/h. Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature raggiungono i +15,6°C percepiti come +15,8°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 10,3km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenta coperto con copertura al 100%. Le temperature si attestano sui +15,5°C percepiti come +15,6°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 11,1km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0mm con una probabilità del 54%.

In serata, la situazione meteorologica si mantiene instabile con cielo coperto e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scendono a +15,7°C percepiti come +15,8°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 5,7km/h. Le precipitazioni sono stimate a 0mm con una probabilità del 50%.

In conclusione, la settimana a Cento si preannuncia variabile con precipitazioni e copertura nuvolosa che caratterizzeranno i prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di essere preparati per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

