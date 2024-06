Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani martedì 25 giugno

MeteoWeb

Martedì 25 Giugno a Favara si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno nel pomeriggio e sera.

Durante la notte, si registreranno precipitazioni leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +21,9°C. La velocità del vento sarà di 5,1km/h proveniente da Nord Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà nuvolosa con una copertura del 99% e temperature che oscilleranno tra i +24,4°C e i +28,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 6,5km/h, aumentando poi fino a 22,6km/h nel corso della mattinata.

Nel primo pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno intorno ai +28,8°C con venti che potranno raggiungere i 23,1km/h provenienti da Sud – Sud Est.

La situazione si confermerà nel tardo pomeriggio e in serata, con un cielo completamente sereno e temperature in lieve calo attorno ai +22,1°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 5,3km/h proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara indicano una giornata inizialmente instabile con precipitazioni leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 25 Giugno a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 4 % 5.1 NO max 6.3 Maestrale 60 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.14 mm 7.5 NNO max 9 Maestrale 71 % 1011 hPa 6 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° prob. 28 % 6.5 ENE max 8.4 Grecale 52 % 1011 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +27.9° Assenti 17 SSE max 27 Scirocco 41 % 1011 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +28.4° Assenti 22.6 SSE max 32 Scirocco 38 % 1010 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 19.4 SSE max 23.7 Scirocco 47 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 7.1 SSO max 9 Libeccio 68 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:29

