Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per la prossima settimana 3 – 6 Giugno

Le previsioni meteo per Modena indicano una settimana con variazioni significative. Si alternano piogge leggere e cieli sereni, con temperature che vanno dai +13,7°C ai +25,6°C. I venti varieranno in intensità. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alla copertura nuvolosa mutevole.

Lunedì 3 Giugno

Nella notte a Modena, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +13,7°C, con una percezione di +13,6°C. Il vento soffierà a 7,9km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 14,7km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.96mm con umidità al 95% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature saliranno fino a +18,1°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 66% con umidità all’81% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime arriveranno a +23,6°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà a 4,9km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 12% con umidità al 61% e pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si attesteranno sui +22,8°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà a 6,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 38% con umidità al 70% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Martedì 4 Giugno

Durante la notte a Modena, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,1°C, con una percezione di +14,9°C. Il vento sarà a 6,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’84% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +14,7°C, con una percezione di +14,4°C. Il vento sarà a 6,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’84% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime arriveranno a +24,6°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà a 5km/h proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni raggiungeranno 0.3mm con umidità al 58% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 71%. Le temperature si attesteranno sui +19,4°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà a 6,5km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni raggiungeranno 0.13mm con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Mercoledì 5 Giugno

Durante la notte a Modena, il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa all’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,6°C, con una percezione di +15,3°C. Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 44% con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +14,9°C, con una percezione di +14,4°C. Il vento sarà a 6,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime arriveranno a +25,6°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà a 6km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 54% e pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +20,8°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà a 4,4km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1016hPa.

Giovedì 6 Giugno

Durante la notte a Modena, il cielo sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C, con una percezione di +17,9°C. Il vento sarà a 4,4km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’86% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Al mattino, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 34%. Le temperature saliranno fino a +17,5°C, con una percezione di +17,6°C. Il vento sarà a 3,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’86% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Nel pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature massime arriveranno a +17,3°C, con una percezione di +17,4°C. Il vento sarà a 4,1km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’87% e pressione atmosferica a 1018hPa.

In serata, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si attesteranno sui +18,5°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento sarà a 3,1km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 78% e pressione atmosferica a 1019hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Modena si prevedono variazioni meteorologiche significative con piogge leggere alternate a cieli sereni. Le temperature oscilleranno tra i +13,7°C e i +25,6°C, con venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e alla copertura nuvolosa in costante cambiamento.

