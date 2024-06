Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani sabato 22 giugno

MeteoWeb

Sabato 22 Giugno a Padova si prospetta una giornata con previsioni meteo variegate. La mattina inizierà con cielo sereno, ma nel corso delle ore sono attese precipitazioni leggere che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6,7km/h, con raffiche leggere fino a 9,1km/h. L’umidità sarà del 86% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 7,7km/h e raffiche leggere fino a 8,4km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Nella sera, a partire dalle 18:00, la copertura nuvolosa si attenuerà, con poche nuvole e una probabilità di precipitazioni del 22%. Le temperature scenderanno a +25,2°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 3,2km/h. L’umidità aumenterà al 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 22 Giugno a Padova indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da precipitazioni leggere nel corso della giornata. È consigliabile essere preparati con un ombrello nel pomeriggio e in serata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Padova.

Tutti i dati meteo di Sabato 22 Giugno a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.5° prob. 43 % 4.2 O max 8.7 Ponente 91 % 1010 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18.9° Assenti 9.5 O max 19.7 Ponente 95 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21.8° Assenti 6.7 O max 9.1 Ponente 86 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.19 mm 5.6 O max 7.4 Ponente 71 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.35 mm 7.9 OSO max 8.1 Libeccio 62 % 1010 hPa 15 cielo sereno +27.6° perc. +28.3° prob. 47 % 6.6 O max 7.6 Ponente 54 % 1008 hPa 18 poche nuvole +25.2° perc. +25.6° prob. 39 % 3.2 OSO max 4 Libeccio 67 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.58 mm 3.4 ESE max 4.6 Scirocco 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:25 e tramonta alle ore 21:04

