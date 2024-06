Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani martedì 18 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Martedì 18 Giugno indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a una velocità di circa 1,3km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +26,1°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 5,4km/h. L’umidità diminuirà al 47% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1019hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,7°C intorno alle 14:00, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 10,3km/h. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1017hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piacevoli, con valori intorno ai +18,1°C intorno alle 23:00. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Sud Est a una velocità di 3,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 18 Giugno a Perugia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori estivi e una leggera brezza a rinfrescare l’aria.

Tutti i dati meteo di Martedì 18 Giugno a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 1.3 ESE max 2.2 Scirocco 73 % 1018 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.7 E max 1.9 Levante 79 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 2 ESE max 2.6 Scirocco 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.9 SE max 5.4 Scirocco 47 % 1019 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +29.1° Assenti 2 E max 9.8 Levante 36 % 1018 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +29.7° Assenti 5.8 ENE max 8.5 Grecale 34 % 1017 hPa 18 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° Assenti 4.5 OSO max 6.6 Libeccio 52 % 1016 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 4.2 S max 4.8 Ostro 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:53

