Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani domenica 16 giugno

Le previsioni meteo a Rovigo per Domenica 16 Giugno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse con una copertura variabile tra il 27% e il 45%, con temperature che si aggireranno tra i +18,4°C e i +25,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, oscillando tra i +18,5°C e i +25,2°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità compresa tra i 2,4km/h e i 7,2km/h, con raffiche leggere.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, con la presenza di poche nuvole e una percentuale di copertura intorno al 22%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +25,9°C. Il vento tenderà a provenire da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 2,5km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista la possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 25%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +21,7°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Sud Est con raffiche più sostenute, fino a 14,7km/h.

Le condizioni meteo a Rovigo per i prossimi giorni si preannunciano stabili, con cielo sereno e copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno attorno ai +19°C durante la sera e la notte. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera, con direzione variabile da Est a Nord Est.

In conclusione, Domenica 16 Giugno a Rovigo si prospetta una giornata con un mix di nubi sparse, poche nuvole e possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo, garantendo una giornata piacevole per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni dell’andamento meteorologico.

Tutti i dati meteo di Domenica 16 Giugno a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 45 % 7.8 NNO max 10.2 Maestrale 93 % 1011 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 6 % 5.8 ONO max 7.8 Maestrale 93 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 4 % 2.4 NO max 4.9 Maestrale 86 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 17 % 3.6 SO max 4.4 Libeccio 71 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 18 % 7.2 SO max 8.1 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 poche nuvole +25.9° perc. +26° prob. 25 % 2.5 NNO max 5.1 Maestrale 56 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.25 mm 9.7 ESE max 14.7 Scirocco 78 % 1012 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° prob. 12 % 6.8 E max 7 Levante 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:25 e tramonta alle ore 21:02

