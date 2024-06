Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani venerdì 14 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 14 Giugno a Rovigo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, mentre la temperatura si attesterà intorno ai +16°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 30-40%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +23°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 4-5%, e il vento soffierà con intensità moderata da Ovest.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 20-30%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +17°C, e il vento soffierà ancora da Sud – Sud Est con intensità moderata.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rovigo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato è atteso un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento rispetto a Venerdì. Domenica, invece, è previsto un ulteriore aumento delle temperature e un cielo generalmente sereno.

In conclusione, Venerdì 14 Giugno a Rovigo vedrà un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con una diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 14 Giugno a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.1° perc. +12.7° Assenti 4.8 N max 5.1 Tramontana 85 % 1018 hPa 3 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 0.9 S max 2 Ostro 86 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 1.5 S max 2.3 Ostro 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 3.5 S max 4.7 Ostro 67 % 1017 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 1 % 6.3 SO max 9.8 Libeccio 61 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.9° perc. +23.8° prob. 5 % 5.8 O max 12.1 Ponente 55 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° prob. 4 % 7.7 SE max 11.9 Scirocco 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 8.1 SSE max 8.8 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:25 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.