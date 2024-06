Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani lunedì 17 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terni per Lunedì 17 Giugno indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,8°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 16°C durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per tutto il giorno, con un piccolo aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 21,5°C e i 28,1°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra i 2km/h e i 4,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature aumenteranno, arrivando a toccare i 31,8°C intorno alle 14:00. Il vento sarà debole, proveniente da ovest – nord ovest, con una velocità compresa tra i 4,7km/h e i 6,7km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento sarà leggero, proveniente da est – sud est, con una velocità intorno ai 4,4km/h.

In conclusione, Lunedì 17 Giugno a Terni si prospetta una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo sereno. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con temperature in lieve aumento. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Terni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 17 Giugno a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 5 E max 4.5 Levante 87 % 1016 hPa 3 cielo sereno +15.7° perc. +15.5° Assenti 4.9 ENE max 4.5 Grecale 83 % 1016 hPa 6 poche nuvole +21.5° perc. +21.3° Assenti 2 NE max 3.1 Grecale 59 % 1017 hPa 9 poche nuvole +28.1° perc. +27.7° Assenti 3.6 O max 4.4 Ponente 39 % 1017 hPa 12 poche nuvole +31.3° perc. +30.2° Assenti 5.5 ONO max 5.9 Maestrale 31 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +30.2° Assenti 3.8 ONO max 7.6 Maestrale 30 % 1015 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 4 SO max 5.1 Libeccio 58 % 1016 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 4.4 ESE max 4.3 Scirocco 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:50

