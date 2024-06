Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani mercoledì 5 giugno

MeteoWeb

Mercoledì 5 Giugno a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio e serata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,6°C, con una percezione di +16,8°C. Il vento soffierà a 6,8km/h da Nord Est, con raffiche fino a 7,5km/h.

Durante la mattina, le precipitazioni continueranno con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 56-39%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +22,4°C intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza consistente, con valori intorno al 49-71%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C.

In serata, la situazione migliorerà notevolmente, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso per Mercoledì 5 Giugno indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo e consultare le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 5 Giugno a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.19 mm 6.8 NE max 7.5 Grecale 94 % 1015 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 7 % 7.7 NE max 9.2 Grecale 93 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° prob. 13 % 7.8 ENE max 9.1 Grecale 88 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.31 mm 5.7 SSE max 5.8 Scirocco 73 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.42 mm 12.6 S max 13.2 Ostro 72 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.35 mm 6.9 SSE max 9.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.31 mm 8.1 ESE max 10.5 Scirocco 83 % 1015 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.6° prob. 20 % 5.5 E max 5.8 Levante 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:22 e tramonta alle ore 20:58

