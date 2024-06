Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani giovedì 6 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Varese per Giovedì 6 Giugno indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +15°C e i +23,9°C. L’umidità relativa dell’aria sarà elevata, variando tra il 70% e il 93%.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare cielo coperto con piogge leggere, temperature intorno ai +21°C e venti provenienti da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 6,5km/h e gli 8,3km/h. L’umidità sarà del 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare leggermente, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +23,9°C. I venti soffieranno da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 5,5km/h e i 6,6km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-63%.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature in calo intorno ai +17,2°C. I venti provenienti da Nord avranno un’intensità tra i 4,6km/h e i 5km/h, mentre l’umidità sarà stabile intorno all’89%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Varese indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° Assenti 4.4 N max 4.4 Tramontana 93 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 92 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.7 NE max 4 Grecale 85 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.16 mm 6.5 SSO max 6.6 Libeccio 70 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.43 mm 6.5 SSO max 7.2 Libeccio 67 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° prob. 44 % 6.4 SSO max 5.5 Libeccio 59 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 39 % 3.6 SO max 3.7 Libeccio 76 % 1017 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 26 % 4.9 N max 4.7 Tramontana 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 21:13

