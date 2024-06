Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani giovedì 13 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 13 Giugno a Venezia prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Est con velocità tra i 18 e i 25 km/h e raffiche fino a 28,7 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.2-0.4mm con un’umidità che si attesterà intorno al 86-91% e una pressione atmosferica di 1014-1015hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a migliorare con un cielo che si presenterà coperto ma senza piogge. Le temperature saliranno leggermente fino a toccare i +18°C con una percezione di +17,7°C. Il vento si attenuerà mantenendosi comunque da Nord con una velocità tra i 14 e i 19,5 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, attestandosi intorno al 55-72% con un’umidità che si manterrà intorno al 72-77% e una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una notte serena a Venezia. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a +15°C, con una percezione intorno ai +14,9°C. Il vento sarà ancora presente ma con intensità più contenuta, tra i 9,1 e i 10,8 km/h provenienti da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà minima, intorno all’1-2%, con un’umidità che si manterrà costante intorno all’78-83% e una pressione atmosferica stabile a 1017-1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si libererà dalle nuvole e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati da Nord Est. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 13 Giugno a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.59 mm 22.3 ENE max 28.7 Grecale 91 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.43 mm 16.7 NE max 21.7 Grecale 92 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.2 mm 18.5 NE max 24.4 Grecale 86 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.19 mm 18.6 NNE max 22.9 Grecale 75 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.49 mm 9.9 N max 13.1 Tramontana 72 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 55 % 10.8 NE max 14.5 Grecale 77 % 1016 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 32 % 7.9 N max 9.5 Tramontana 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° prob. 1 % 9.1 NNO max 10 Maestrale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:21 e tramonta alle ore 21:01

