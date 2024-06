Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani venerdì 21 giugno

MeteoWeb

Venerdì 21 Giugno a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili durante le ore diurne.

Nel dettaglio, al risveglio, dalle prime ore del mattino fino alla tarda mattinata, ci aspettiamo nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 75% e il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +23,8°C e i +26,5°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 2,6km/h e i 10,3km/h, provenendo principalmente da Est – Nord Est e Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno all’87% – 93%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +27°C. La percezione termica potrebbe aumentare leggermente, arrivando fino a +30,4°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche leggere, e l’umidità si attesterà intorno al 68% – 76%.

In serata, il quadro meteorologico non subirà variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno stabili intorno ai +25°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85% – 85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 21 Giugno a Venezia indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature stabili. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa che potrebbero influenzare la percezione termica. Per i prossimi giorni, ci aspettiamo un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con possibili variazioni nelle temperature e nella direzione del vento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 21 Giugno a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.1° perc. +23.8° Assenti 6.7 OSO max 8.6 Libeccio 89 % 1017 hPa 3 nubi sparse +22.3° perc. +23° Assenti 8.1 N max 12.6 Tramontana 92 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.5° Assenti 10.3 ENE max 13.1 Grecale 87 % 1015 hPa 9 cielo coperto +25.4° perc. +26.1° Assenti 9.8 ENE max 10.8 Grecale 80 % 1015 hPa 12 cielo coperto +27.3° perc. +29.5° Assenti 7 SSO max 6.4 Libeccio 71 % 1014 hPa 15 cielo coperto +27.7° perc. +30.4° Assenti 2.6 SSE max 4.3 Scirocco 72 % 1013 hPa 18 cielo coperto +25.5° perc. +26.2° prob. 5 % 6.1 SSE max 6.4 Scirocco 81 % 1011 hPa 21 cielo coperto +24.7° perc. +25.4° prob. 22 % 12.2 SO max 14.4 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 21:03

