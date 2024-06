Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per la prossima settimana 24 – 27 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli indicano una giornata di lunedì con cielo coperto e temperature che oscilleranno tra i +14,1°C e i +20,3°C. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni. Martedì è attesa pioggia leggera con temperature tra i +15,8°C e i +24,2°C. Le precipitazioni saranno presenti durante l’intera giornata. Mercoledì il cielo sarà coperto con temperature in aumento fino a +25,3°C. Giovedì si prevedono poche nuvole e temperature intorno ai +17,3°C. Si consiglia di tenere l’ombrello a portata di mano.

Lunedì 24 Giugno

Nella notte a Vercelli il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,1°C, con una percezione di +13,9°C. Il vento soffierà a 4,9km/h provenendo da Sud. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità sarà al 90% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si ridurrà al 46% con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +16,8°C, percepite come +16,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Sud Est. Le probabilità di pioggia sono basse, con un’umidità che si attesterà all’81% e una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +20,2°C, percepite come +20,4°C. Il vento soffierà a 13,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di pioggia sono del 42% con un’umidità all’83% e una pressione di 1014hPa.

In serata il quadro meteorologico rimarrà invariato, con cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +20,3°C, percepite come +20,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9km/h proveniente da Sud Ovest. Le probabilità di pioggia si attesteranno al 31%, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 25 Giugno

Durante la notte a Vercelli si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saranno intorno ai +16,1°C, percepite come +16,2°C. Il vento soffierà a 2,8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.56mm con un’umidità al 93% e una pressione di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino la pioggia leggera continuerà, con una copertura nuvolosa al 80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,8°C, percepite come +15,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.5mm con un’umidità al 94% e una pressione di 1013hPa.

Durante la mattinata le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 90%. Le temperature saliranno fino a +15,8°C, percepite come +15,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,6km/h proveniente sempre da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.73mm con un’umidità al 94% e una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature massime saranno di +22,2°C, percepite come +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità al 70% e una pressione di 1012hPa.

In serata il quadro meteorologico rimarrà simile, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, percepite come +24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.58mm con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 26 Giugno

Durante la notte a Vercelli il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,5°C, con una percezione di +16,6°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni sono del 43% e l’umidità sarà al 92% con una pressione di 1011hPa.

Nella mattinata il cielo rimarrà coperto al 99% con temperature intorno ai +19,9°C, percepite come +20,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Sud. Le probabilità di pioggia sono basse, con un’umidità che si attesterà all’84% e una pressione di 1011hPa.

Durante il pomeriggio il cielo coperto al 100% non darà tregua, con temperature massime di +25,2°C, percepite come +25,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud Est. Le probabilità di pioggia si attesteranno al 37% con un’umidità al 63% e una pressione di 1009hPa.

In serata le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con cielo coperto al 94% e temperature intorno ai +25,3°C, percepite come +25,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud Est. Le probabilità di pioggia si manterranno al 43%, con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 27 Giugno

Durante la notte a Vercelli si prevedono poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature saranno intorno ai +17,3°C, percepite come +17,5°C. Il vento soffierà a 4,2km/h provenendo da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità al 91% e una pressione di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,2°C, percepite come +17,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia sono assenti con un’umidità al 91% e una pressione di 1011hPa.

Durante la mattinata il cielo si schiarirà leggermente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 56%. Le temperature saliranno fino a +16,8°C, percepite come +17°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di pioggia sono assenti con un’umidità al 92% e una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse continueranno a diradarsi, con una copertura nuvolosa al 39%. Le temperature massime saranno di +16,6°C, percepite come +16,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Nord Ovest. Le probabilità di pioggia sono assenti con un’umidità al 92% e una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo si libererà ulteriormente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,6°C, percepite come +16,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Nord. Le probabilità di pioggia sono assenti con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vercelli, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di tenere a portata di mano l’ombrello. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni del meteo consultando le fonti ufficiali.

