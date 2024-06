Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani lunedì 10 giugno

MeteoWeb

Lunedì 10 Giugno a Verona si prevedono condizioni meteo variabili, con piogge intermittenti durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +18,2°C e +25,8°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest con intensità variabile.

Nel dettaglio, durante la notte ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 80%. Le temperature oscilleranno tra +18,2°C e +19,6°C, con una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, le precipitazioni si attenueranno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno al 50-60%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +24°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo la direzione da Ovest.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno nuovamente, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 40-50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25,5°C. Il vento soffierà con una certa vivacità da Ovest, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-80%. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a toccare i +18°C verso la mezzanotte. Il vento perderà un po’ di intensità, ma continuerà a provenire da Ovest.

In conclusione, per Lunedì 10 Giugno a Verona si prevedono condizioni meteo instabili, con piogge intermittenti e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Bisognerà comunque prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo e alle previsioni meteo aggiornate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.83 mm 9.6 NNE max 9.4 Grecale 88 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.26 mm 3.9 NNO max 7.3 Maestrale 89 % 1004 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.8° prob. 89 % 6.5 O max 9.7 Ponente 85 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.18 mm 12.3 O max 16.3 Ponente 76 % 1005 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° prob. 71 % 15.3 OSO max 20.3 Libeccio 65 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.63 mm 12.7 O max 18.4 Ponente 70 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.47 mm 6 O max 9.6 Ponente 85 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.75 mm 7 ONO max 11.3 Maestrale 91 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 21:05

