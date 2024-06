Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani martedì 11 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verona per Martedì 11 Giugno prevedono condizioni instabili con piogge leggere durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente alta.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est con intensità variabile tra i 4 e i 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, ma l’umidità rimarrà alta intorno all’91%. Le temperature massime saranno di circa +21°C.

In serata, le piogge leggere persistono con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata intorno al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +16°C, con venti provenienti da Nord Est con raffiche fino a 24 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo a Verona per i prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica che potrebbe protrarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 11 Giugno a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.67 mm 5.5 O max 6.4 Ponente 94 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.41 mm 4 ONO max 4.2 Maestrale 95 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.42 mm 3.3 SE max 8 Scirocco 89 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.62 mm 7.7 E max 12.6 Levante 91 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.17 mm 12.9 ENE max 13.1 Grecale 83 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.38 mm 13 E max 15.6 Levante 75 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.25 mm 15.5 E max 25 Levante 84 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.68 mm 10.3 NE max 18.6 Grecale 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 21:05

