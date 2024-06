Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 8 giugno

MeteoWeb

Sabato 8 Giugno a Verona si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai valori medi per la stagione, con una minima di +20,4°C e una massima di +26,3°C.

Durante la mattina, le precipitazioni saranno presenti con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si aggireranno intorno ai +21°C. Nel corso della mattina, la pioggia potrebbe intensificarsi leggermente, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 90-93% e una temperatura che raggiungerà i +24,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di precipitazioni che si manterrà intorno al 94%, mentre le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa potrebbe diminuire leggermente, ma le precipitazioni rimarranno comunque probabili con una percentuale intorno all’87%.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 100%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con valori intorno ai +22°C.

In conclusione, per Sabato 8 Giugno a Verona, ci aspettiamo una giornata all’insegna delle piogge leggere e del cielo coperto, con temperature che si manterranno nella media stagionale. Le precipitazioni saranno costanti durante l’arco della giornata, con una probabilità che si manterrà elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 8 Giugno a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +22.1° 0.19 mm 4.3 ENE max 6.4 Grecale 89 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.55 mm 0.6 N max 2.6 Tramontana 94 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +21.2° 0.73 mm 1.9 OSO max 2.8 Libeccio 92 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +23.7° perc. +24.2° 0.49 mm 5.8 SSO max 4.9 Libeccio 81 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +26.5° 0.18 mm 7.1 SSO max 6.9 Libeccio 72 % 1013 hPa 15 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 24 % 2.7 S max 4.1 Ostro 70 % 1012 hPa 18 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° prob. 27 % 4.5 E max 4.6 Levante 79 % 1010 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.5° prob. 43 % 7.1 ENE max 8.7 Grecale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 21:04

