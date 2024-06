Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per la prossima settimana 3 – 6 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza indicano cielo coperto lunedì 3 Giugno, con temperature che varieranno da +15,6°C a +24,3°C. Martedì 4 Giugno è prevista pioggia leggera con temperature tra +16,5°C e +23,1°C. Mercoledì 5 Giugno si presenterà con nubi sparse e temperature fino a +25,8°C. Giovedì 6 Giugno, dopo una notte serena, si avrà un cielo con nubi sparse e temperature intorno ai +17,8°C. L’umidità varierà tra il 52% e il 94%, con una pressione atmosferica stabile.

Lunedì 3 Giugno

Lunedì 3 Giugno si preannuncia con cielo coperto durante la notte con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,9km/h. La temperatura percepita sarà di +15,5°C. L’alba porterà poche nuvole con una copertura del 21% e temperature che saliranno fino a +18,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 1,9km/h. Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo al 36% con temperature che raggiungeranno i +21,2°C e una leggera brezza da Sud Ovest a 7,9km/h. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare con una copertura del 39% e temperature massime di +23,7°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Sud Ovest a 11,4km/h. Verso sera, la copertura nuvolosa diminuirà al 25% con temperature intorno ai +24,3°C e una brezza che soffierà da Sud Ovest a 12,7km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 4 Giugno

Martedì 4 Giugno inizierà con pioggia leggera durante la notte con una copertura nuvolosa del 53% e temperature di +16,5°C. Il vento soffierà da Nord a 4,2km/h con raffiche leggere. Durante la mattina, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa del 41% e temperature che saliranno fino a +22,5°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est – Sud Est a 4,6km/h. Nel pomeriggio, la pioggia aumenterà di intensità con una copertura nuvolosa del 51% e temperature massime di +23,1°C. Il vento si manterrà leggero provenendo da Sud – Sud Est a 3,7km/h. Verso sera, la pioggia moderata prevarrà con una copertura nuvolosa del 86% e temperature intorno ai +17,5°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Nord – Nord Est a 7,1km/h. L’umidità si alzerà fino all’94% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 5 Giugno

Mercoledì 5 Giugno si presenterà con nubi sparse durante la notte con una copertura nuvolosa del 68% e temperature intorno ai +16,4°C. Il vento soffierà da Nord a 7,4km/h con una leggera brezza. Durante la mattina, il cielo si schiarirà con poche nuvole e una copertura del 17% e temperature che saliranno fino a +21,1°C. Il vento si manterrà leggero provenendo da Sud – Sud Est a 1,8km/h. Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 35% con temperature massime di +25,1°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Sud Ovest a 9,9km/h. Verso sera, le nubi sparse continueranno a dominare con una copertura del 33% e temperature intorno ai +25,8°C. Il vento si manterrà costante provenendo da Sud – Sud Ovest a 11,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 6 Giugno

Giovedì 6 Giugno si aprirà con un cielo sereno durante la notte con una copertura nuvolosa del 9% e temperature intorno ai +18,4°C. Il vento soffierà da Nord a 4,1km/h con una leggera brezza. Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo al 69% con temperature che saliranno fino a +21,6°C. Il vento si manterrà leggero provenendo da Est a 2,1km/h. Durante il giorno, le nubi sparse continueranno a dominare con una copertura variabile tra il 54% e il 32% e temperature che si manterranno piacevoli intorno ai +17,8°C. Il vento sarà leggero provenendo da diverse direzioni. L’umidità si manterrà costante intorno all’90% con una pressione atmosferica stabile a 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Vicenza, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.