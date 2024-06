Riforme: Conte, ‘noi baluardo contro attacco a Costituzione e unità paese, non passeranno’

MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Se pensano di fermarci con le aggressioni in Aula si sbagliano di grosso. La piazza di oggi è la risposta dei cittadini a chi governa con arroganza e prepotenza, a chi considera il tricolore una “provocazione”, a chi vuole la secessione dell’Italia e una sconcia riforma di governo per affidare il comando del Paese a una sola persona. Questo attacco all’unità d?Italia e alla Costituzione troverà in noi un fermo baluardo. Li contrasteremo in Parlamento e nelle piazze. Non passeranno”. Così Giuseppe Conte su Fb postando foto della manifestazione di oggi.

