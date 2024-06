Riforme: De Cristofaro (Avs), ‘totale contrarietà, non vi riconoscete in Carta nata da Resistenza’

MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Voglio esprimere la totale contrarietà a una riforma dannosa, che vuole dare potere a una sola persona, limitare le prerogative del capo dello Stato” una riforma “che insieme all’Autonomia differenziata stravolge la costituzione italiana”. Lo dice Peppe De Cristofaro, senatore di Avs, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Casellati. “Sposteremo la nostra lotta nel paese reale, difenderemo in piazza la Costituzione della repubblica, quella Carta nata nella Resistenza in cui non vi riconoscete, vinceremo il referendum conservativo”, assicura.

