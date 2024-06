Riforme: Schlein, ?su autonomia e premierato li dobbiamo fermare?

MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Oggi in Senato è passato il premierato, la sedicente patriota pur di portare avanti la sua riforma spacca l?Italia perché stanno forzando per portare avanti l?autonomia. È importante essere, come forze di opposizione, realtà politiche, sociali e associative, tanti cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra Costituzione. Li fermeremo insieme, li dobbiamo fermare?. Cosi Elly Schlein arrivando a Santi Apostoli.

