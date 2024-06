Roma: in stato confusionale minaccia suicidio ma aggredisce carabinieri, fermato con taser

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Sabato sera, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un 53enne di Valmontone con le accuse di violenza e resistenza pubblico ufficiale. I fatti l’altra sera, quando l’uomo ha chiamato il 118 in stato confusionale, minacciando il suicidio. Quando i militari sono arrivati a casa sua, insieme ai sanitari, il 53enne ha prima ammesso di aver bevuto troppo e assunto farmaci, ma poi all?improvviso e senza motivazione ha dato in escandescenze aggredendo i carabinieri costretti a utilizzare il taser per fermarlo.

L’uomo, portato precauzionalmente al pronto soccorso dell?Ospedale di Colleferro, dopo alcune ore è stato dimesso e sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. Condannato, previo rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria.

