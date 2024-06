Roma pride: Conte, ‘M5S sempre per diritti contro spinte reazionarie’

MeteoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Non so che problemi abbiano alcuni con la libertà e i diritti degli individui. Si prova spesso a ridimensionarli, a frenarli, a fare passi indietro, mentre dovremmo essere uniti per far avanzare i diritti di tutte e tutti a passo deciso, per difendere e garantire la comunità Lgbtqia+, che ogni giorno subisce violenze, discriminazione e insulti per il proprio modo di essere e perché difende il proprio diritto di amare. Il M5S c’è e ci sarà: contro le spinte reazionarie, per i diritti”. Lo scrive su X Giuseppe Conte.

