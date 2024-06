MeteoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà oggi al Roma Pride. Sarà attorno alle 16 in Via delle Terme di Diocleziano, dove terrà un punto stampa. Si legge in una nota del Pd.

