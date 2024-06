MeteoWeb

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Meloni fa un DL per il monitoraggio delle liste d?attesa: bastava chiedere a chi ha bisogno di una gastroscopia e non può pagarsela. Il taglio delle liste è rinviato, perché costa. Come le nuove assunzioni. Solo un altro favore ai privati. Basta giocare con la salute delle persone”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

