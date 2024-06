Sanità: Orfini, ‘800 mln da inutili campi in Albania a Ssn, e invece dl fuffa’

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Eppure era semplice: levi gli 800 milioni sugli inutili campi in Albania e li metti sulla sanità pubblica. Così eviti uno spreco, eviti di violare diritti umani e argini il collasso del sistema sanitario. E invece che fanno? Un decreto fuffa senza un euro per annunciare a 4 giorni dal voto il taglio delle liste di attesa (che non ci sarà) e una inaugurazione spot in Albania di un campo che rimarrà chiuso per mesi. Lo spreco rimane, il collasso della sanità pure. Però bella sta destra sociale”. Così Matteo Orfini del Pd su twitter.

