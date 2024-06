MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto proposte concrete anche sulle coperture. Noi in manovra avevamo chiesto di mettere 4 miliardi sulla sanità e invece hanno preferito metterli nel taglio dell’Irpef che vale 15 euro al mese. Bene, per carità ma poi se devi spendere molto di più per curarti, forse andavano impegati meglio”. Così Elly Schlein a Prima di domani su Rete4.

