Sanità: Schlein, ‘oggi gettate definitivamente maschera, state smantellando Ssn’**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Oggi state definitivamente gettando la maschera. State gettando la maschera, sono mesi che state smantellando la sanità pubblica e con questo voto oggi lo certificate”. Così Elly Schlein in aula alla Camera dopo la bocciatura della richiesta di ritorno in commissione della pdl a sua prima firma.

“Vi abbiamo fatto richiesta semplice” su maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale e sblocco delle assunzioni. “Avete detto che non andavano bene le coperture, abbiamo fatto controproposte ma niente e allora la nostra capogruppo Braga ha solo chiesto di tornare in commissione per trovare insieme coperture alternative e avete detto no”.

“Non ho la presunzione di pensare che gli italiani che non possono curarsi, che sono 4 milioni, lo vengano a raccontare solo a me. Allora vi dico: ma davvero vi state trincerando dietro un parere? Noi continueremo a dare battaglia nel Paese” per difendere il sistema sanitario nazionale. “Pensavamo di farlo insieme ma evidentemente a voi della sanità non interessa granchè”.

