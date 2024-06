Sicilia: Schifani, ‘velocizzare processi decisionali, serve salto classe dirigente burocrazia’**

MeteoWeb

Taormina, 22 giu. (Adnkronos) – “La Sicilia ha tutti i titoli, tutti i requisiti e tutte le possibilità. Secondo me alla Sicilia manca, però, una cosa, e lo dico fuori dal coro. Lo dico per la mia esperienza di governo: manca una consapevolezza di governance interna. E’ quel salto in più che la classe dirigente anche della burocrazia siciliana e della politica siciliana dovrebbe avere per fare in modo di realizzare un protagonismo fattivo”. Lo ha detto il Governatore siciliano Renato Schifani intervenendo a Taormina a Taobuk, insieme con l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti e Federico Rampini. “E per fattivo intendo anche velocizzare i processi decisionali, attrattivi, amministrativi. Questo manca, non c’è, non lo trovo. E la mi quotidianità si misura spesso nel tentativo di premiare questa volontà della Sicilia di essere protagonista con processi semplici e attrattivi di capitali”, conclude Schifani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.