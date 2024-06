Superbonus: Grillo, ‘sostenuto da tutti prima e poi demonizzato, andava messo a punto’**

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Il Superbonus è stato voluto da tutti e non solo da noi. Come per ogni cosa il problema stava nel metterlo a punto, non nel sostenerlo prima e demonizzarlo poi, scatenando una caccia alle streghe, che tutt?al più sono befane”. Così Beppe Grillo in una autointervista sul suo blog.

“Non dimentichiamoci che quando fu approvato c?era bisogno di un forte stimolo alla ripresa, che ha funzionato: un tempo si diceva che bastasse perfino scavare buche e poi riempirle. Poi, ovviamente, si sarebbe dovuto correggere il tiro, e non chiudere i rubinetti di colpo scatenando una corsa agli sportelli del Superbonus? Comunque è presto per vederne gli effetti di lungo termine, mentre è certo che i quasi 3.000 miliardi del nostro debito pubblico ? voluto in gran parte dalle forze politiche che oggi criticano il Superbonus ? hanno gonfiato una spesa pubblica ipertrofica che è la vera zavorra del nostro paese”.

