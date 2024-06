Tennis: Swiatek, fan di Swift, in lacrime dopo averla visto esibirsi a Liverpool

MeteoWeb

Londra, 14 giu. (Adnkronos) – La vincitrice dell’Open di Francia Iga Swiatek ha rivelato di essere finita in lacrime durante la tappa dell’Eras ??Tour di Taylor Swift a Liverpool, dove ha persino ricevuto una nota scritta a mano dalla vincitrice del Grammy. La numero uno al mondo Swiatek, una nota “Swiftie” che ha spesso condiviso la sua ammirazione per la cantante country diventata megastar del pop, si è rivolta ai social media per aggiornare i fan dopo aver tentato scherzosamente di persuadere il suo agente ad assicurarle alcuni biglietti per un concerto di Swift durante una conferenza stampa del Madrid Open ad aprile. Venerdì, Swiatek ha condiviso una foto di lei visibilmente emozionata mentre stringe un biglietto scritto su carta intestata di Taylor Swift che sembrava congratularsi con la cinque volte vincitrice del Grande Slam per la sua recente vittoria al Roland Garros.

Swiatek ha scritto su X: “Sono morta. Sì, ho pianto molte volte durante lo spettacolo. Sì, è stato incredibile. Sei fantastica @taylorswift13”. La 23enne polacca non è stata l’unica celebrità presente alla prima delle tre serate di Swift ad Anfield. Era presente anche l’ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che prima dello spettacolo ha pubblicato una clip su Instagram, dicendo: “La prima volta che vado ad Anfield non per una partita di calcio ma sugli spalti a guardare Taylor Swift. Quindi, sì, non sono ovviamente fatto su misura, ma già pronto per Taylor”. Il tecnico tedesco ha anche pubblicato un video dall’interno dello stadio e venerdì mattina ha condiviso una foto con indosso un cappello da cowboy rosa, con la didascalia: “Credo di essere ufficialmente uno ‘Swiftie'”.

