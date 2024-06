Ucraina: Medvedev, ‘trasformiamo la vita in Occidente in un completo incubo’

MeteoWeb

Mosca, 13 giu. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia Dmitry Medvedev ritiene necessario rispondere alle sanzioni occidentali. Nel suo canale Telegram, ha invitato a trasformare la vita in Occidente in un ?completo incubo?, causando il massimo danno ai paesi ostili.

“Ogni giorno dobbiamo cercare di causare il massimo danno a quei Paesi che hanno imposto queste restrizioni contro il nostro Paese e tutti i nostri cittadini”, ha invitato il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. “Dobbiamo causare danni ovunque, paralizzare il lavoro delle loro aziende e degli enti governativi. Causare problemi nelle loro tecnologie più importanti e colpirli senza pietà, distruggendo letteralmente la loro energia, industria, trasporti, banche e servizi sociali.”

“Trasformiamo la loro vita in un incubo completamente folle”, ha concluso Medvedev, proponendosi di lasciarsi guidare dal principio dell’Antico Testamento di “occhio per occhio”.

