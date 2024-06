Ucraina: Tajani, ‘140 mln per sminamento, sanità, infrastrutture e Odessa’

MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Invieremo una batteria per la difesa dei cieli dell’Ucraina. Invece, per quanto riguarda la parte della ricostruzione, abbiamo annunciato a Berlino un pacchetto di altri 140 milioni di euro, 100 dei quali per sminamento, sanità e infrastrutture. 40 milioni sono invece per Odessa”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antoni Tajani in audizione al Senato.

“Continuiamo a lavorare intensamente, seguendo una posizione che è quella che è stata espressa anche dal vertice in Svizzera che ha messo in risalto tre aspetti – ha detto ancora Tajani – A partire da quello che riguarda il nucleare, dove io ho insistito su quella che è la nostra tradizionale posizione di avere e creare una zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia, proprio per impedire che ci sia un’esplosione del conflitto a livello nucleare. Consideriamo la parte nucleare uno dei punti chiave. Quindi nessuna corsa al nucleare da parte nostra”.

