Ue: Bonelli, ”caminetti’? Meloni ci voleva entrare ma le hanno chiuso la porta’

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Sono quell’esponente dell’opposizione che usa toni di guerra civile, come ha detto ieri in quel video surreale e preoccupante. E l’intervento di oggi sancisce il fallimento di Meloni in Europa dove è stata marginalizzata, ha parlato di ‘caminetto’ ma nel in quel ‘caminetto’ sarebbe voluta entrare ma le è stata chiusa la porta”. Così Angelo Bonelli in aula nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

