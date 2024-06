Ue: Magi, ‘su nomine Meloni parla da leader conservatori non da premier italiano’

MeteoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Ci aspettavamo indicazioni della presidente del consiglio Italiano in vista di un decisivo consiglio europeo per il futuro delle istituzioni europee. Abbiamo invece ascoltato purtroppo il comizio della leader del partito dei conservatori, molto conservatori e poco riformisti europei”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della Premier sul consiglio Europeo.

“Meloni non ha espresso una prospettiva per l?Europa e per la tutela degli interessi italiani in Europa ma è prigioniera delle contraddizioni tra appartenenza politica europea, leadership del suo partito in Italia e appartenenza politica alla sua maggioranza in Italia. Meloni dice che è finita la campagna elettorale: esatto, ora si tratta di far pesare sì gli interessi italiani all?interno delle istituzioni europee ma non di farlo con la sfida continua che lei fa e con l?opposizione continua che lei fa, ma con il negoziato e anche con la politica se ne è capace?.

