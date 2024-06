MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Nessuno nega che l?elettrico possa essere una parte alla soluzione per la decarbonizzazione, ma non ha avuto alcun senso auto-imporci il divieto di produrre auto e diesel e benzina a partire dal 2035. È stata una follia ideologica, che va assolutamente corretta”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al direttore di ‘Open’, Franco Bechis.

