Ue: Messina (Fdi), ‘a Italia va riconosciuto giusto peso in Europa’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – ?Grazie alle politiche del Governo Meloni l?economia italiana è tra le migliori d?Europa e la Borsa di Milano continua ad essere ai massimi dal 2008. Per questo Fratelli d?Italia dice no a nomine preconfezionate, inciuci e accordi con la sinistra pretendendo che all?Italia sia riconosciuto il giusto peso in Europa?. Lo ha dichiarato ai tg nazionali il vicecapogruppo vicario di Fratelli d?Italia alla Camera, Manlio Messina.

