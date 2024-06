Ue: Tajani, ?Italia non può essere mortificata, le spetta vicepresidente’

MeteoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “L?Italia non può essere mortificata. Le spetta un vicepresidente , che sia anche un commissario con un portafoglio importante. Ci siamo accontentati in passato di avere un commissario senza vicepresidente. Lo voglio dire prima delle trattative e lo dirò anche nel Ppe?. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale di Fi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.