Webuild, assegnato premio Giovannini su innovazione e digitalizzazione infrastrutture

Milano, 12 giu. -(Adnkronos) – “Webuild continua a , valorizzando il merito e creando nuove competenze tecniche e manageriali. Gli imprenditori hanno il dovere di dare occasioni ai giovani, per contribuire alla crescita futura del Gruppo e alla modernizzazione del sistema infrastrutturale italiano grazie anche alle opportunità legate al PNRR. L?assunzione di questi ragazzi avviene in una fase di crescita esponenziale a livello globale che ha portato il Gruppo ad un numero di assunzioni di 37.000 persone nel mondo in totale dal 2022 al 2024, di cui oltre 10mila nel 2024, in parte già assunte”. Lo ha dichiarato Pietro Salini, a.d. di Webuild, durante la cerimonia di premiazione della terza edizione del ?? per l?innovazione e la digitalizzazione nelle infrastrutture, promosso da Webuild e organizzato insieme al Corriere della Sera.

Il premio è un tributo all?economista italiano Alberto Giovannini, accademico e innovatore, già presidente del Gruppo scomparso nel 2019. ?Il comparto delle infrastrutture sta vivendo un cambio di paradigma che non si è mai visto prima, e Webuild ha innalzato gli standard di settore grazie a costanti investimenti in innovazione e digitalizzazione, oltre che formazione, con 2milioni di ore di formazione tra il 2022-2023 di cui oltre 1,3 milioni in salute e sicurezza. Oggi l?innovazione è un elemento strategico fondamentale per garantire sicurezza e salute dei lavoratori, miglioramento della qualità costruttiva e sempre migliori performance complessive delle infrastrutture per i clienti. La sfida più importante per il nostro Paese è la formazione continua, per essere competitivi a livello globale e per realizzare con successo gli investimenti attesi. I talenti che premiamo oggi vengono in gran parte dal Sud Italia, area che Webuild contribuisce a modernizzare grazie ai 19 progetti in corso, sui 31 principali in Italia?.

I giovani talenti vincitori di quest?anno, provenienti da diverse università italiane e premiati per le tesi innovative e le idee originali, sostenibili e scalabili a livello industriale, vengono assunti all?interno del Gruppo, nelle sedi corporate o in uno dei principali progetti in corso in Italia. Inoltre, l?Università Federico II di Napoli è stata premiata per un progetto di ricerca innovativo sul riutilizzo dei terreni di scarto nella costruzione di grandi infrastrutture, in ottica di economia circolare.

Il Premio Giovannini è un programma di job placement per laureandi e laureati magistrali in Ingegneria, Economia e Informatica, a cui Webuild sta dedicando un investimento di 1 milione di euro. Rappresenta uno strumento di attrazione di talenti, creando un bacino da cui il Gruppo seleziona risorse, anche al di là dei profili premiati, come avvenuto già negli anni scorsi. Per la prossima edizione, quella del 2024-2025, lanciata nel corso della cerimonia di oggi, Webuild offrirà nuovi contratti di assunzione e una nuova borsa di dottorato triennale per ricerche legate al tema dell?innovazione e della digitalizzazione nel settore.

Il Premio Giovannini è parte del più ampio Piano ?Next-Gen? di Webuild, un insieme di iniziative strutturate dedicate ai giovani per garantire formazione e facilitarne l?ingresso nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, aumentando al contempo la popolazione ?Under 35? del Gruppo, che già oggi rappresenta il 41% dei suoi dipendenti diretti. Oltre al Premio Giovannini, il Gruppo sta proseguendo le sue attività di formazione e impiego nell?ambito di ?Cantiere Lavoro Italia? dedicato all?attrazione dei giovani talenti e di persone non occupate per la creazione di profili oggi non disponibili sul mercato.

Webuild è impegnata in una serie di iniziative dedicate ai giovani, con la promozione di borse di studio e collaborazioni con 18 atenei in Italia e nel mondo. Tra queste iniziative, si distinguono Programmi STEM, UniWeLab con l?Università di Genova, il programma Build Up dedicato agli Istituti Tecnici, le borse di studio attivate con la Melbourne School of Engineering e le collaborazioni con la University of Technology di Sydney e University of Queensland in Australia.

