Welfare, Dotto (Inps): “Con Riscopriamo talenti opportunità di reinserimento per soggetti fragili”

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Con il progetto ‘Riscopriamo talenti’ si dà la possibilità di reinserire le persone fragili, grazie a un accordo tra Ordine dei consulenti del lavoro, Inps e Caritas. Ognuno ha il diritto di emanciparsi a livello economico, affinché tutti possano concorrere alla vita economica del Paese. Il progetto mette al centro il lavoro. Per ora sono state coinvolte 20 province, sono state erogate 782 ore di formazione nazionale e sono stati formati 156 operatori Caritas”. A dirlo oggi Alberto Dotto, direttore filiale Metropolitana Inps Milano Centro, intervenendo all?incontro ?Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti?, organizzato dall’Inps, dal consiglio nazionale dell?ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro.

“Sinergia – avverte – è la parola principale di questo progetto; una rete per intercettare i bisogni”.

