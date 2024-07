A2A, sindaco Brindisi: “Zona industriale città viva grazie a tante imprese”

MeteoWeb

Brindisi, 18 lug. (Adnkronos) – “A2A è una presenza storica, una delle grandi presenze insieme a tante altre aziende pubbliche e private che hanno fatto della zona industriale di Brindisi una delle zone industriali più grandi d’Europa”. Lo ha detto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna a margine della presentazione in città del terzo bilancio di sostenibilità territoriale della Puglia di A2A che ha rafforzato la sua presenza in tutta la regione.

L?area industriale Brindisi a, per il primo cittadino sopravvive e vive ?perché non abbiamo mai creduto alla monocultura industriale: abbiamo la chimica, la farmaceutica, l’energia, l’aeronautica, l’aerospazio e tante altre piccole e medie imprese che sostengono complessivamente questa grande struttura industriale che oggi si trova ad avviare un percorso di transizioni energetica, ecologica e anche digitale rispetto alle quali noi pensiamo, come città e come territorio, di dover sostenere e aiutare queste grandi imprese a dare una mano alla città sia in termini di capacità scientifica di sviluppo, di individuazione di percorsi di sviluppo sostenibile sia in termini di preparazione delle competenze tecniche e professionali che servono a sostenere un percorso così complesso e articolato?.

?Da questo punto di vista puntiamo sulla economia della conoscenza come espressione della cultura e su questo fondiamo la nostra candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura per 2027?, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.