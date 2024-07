MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 42 anni è stato trovato morto in casa, riverso dietro la porta del suo appartamento, in via Bezzecca ad Ancona. Intorno al corpo numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini e la Polizia Scientifica.

