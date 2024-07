Antisemitismo: Malan (FdI), ‘Schlein faccia chiarezza su Parodi’

MeteoWeb

Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Fratelli d?Italia ha prontamente deciso di portare all?attenzione della Commissione Antidiscriminazione e odio, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, il caso di Cecilia Parodi, che in queste ore si sta rendendo protagonista sul web per le gravissime dichiarazioni antisemite affidate a un video in cui, tra le altre cose, si augura lo sterminio degli ebrei e di tutti coloro che li difendono”. Lo dice Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI.

“Apprendiamo che la Parodi sarebbe stata ospite anche di alcune iniziative dei giovani del Pd. Insomma, Elly Schlein non ha nulla da dire? Ritiene ammissibile che una persona portatrice di tale odio e tali aberranti idee possa essere ospite di eventi della giovanile del Pd? Ci attendiamo che faccia chiarezza, perché in questi mesi dalla sinistra troppo spesso abbiamo assistito ad atteggiamenti ambigui e silenzi”, aggiunge Malan.

